Borsa | l' Europa chiude in rosso Parigi -1,1%

Chiusura in calo per le Borse europee mentre continua il flusso delle trimestrali e sul mercato scendono sotto il 50% le scommesse dei trader per un ulteriore taglio dei tassi da parte della Bce nella seconda parte dell'anno. Parigi ha terminato la seduta in calo dell'1,1%, Francoforte dello 0,81%, mentre Londra ha contenuto i cali allo 0,04%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa chiude in rosso, Parigi -1,1%

Borsa: Europa debole in apertura, Parigi -0,39%, Londra -0,52% - Borse europee deboli in apertura. Parigi cede lo 0,39% a 7.806 punti, Londra lo 0,52% a 8.540 punti, Francoforte lo 0,45% a 23.

