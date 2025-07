Borsa | l' Europa apre fiacca dopo la Fed si guarda ai dazi

Borse europee deboli in avvio di seduta, dopo la decisione della Fed di lasciare invariati i tassi d'interesse. Sotto i riflettori restano le trattative sul fronte dei dazi, mentre prosegue la stagione delle trimestrali. Avvio poco mosso per Parigi (-0,02%), Londra (-0,08%) e Francoforte (+0,32%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa apre fiacca dopo la Fed, si guarda ai dazi

Borsa di Tokyo in calo: impatto dei dazi e declassamento USA - La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana col segno meno, con il mercato che guarda con cautela alle trattative sul commercio globale gestite dall'amministrazione Trump dopo l'imposizione dei dazi, mentre pesa sulla fiducia degli investitori il declassamento dalla tripla A del rating sul debito sovrano americano, da parte dell'agenzia di valutazione Moody's.

