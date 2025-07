Boom di presenze a Carretiello alla serata inaugurale della Festa della Civiltà Contadina

Carretiello, contrada di Roccadaspide, registra un vero boom di partecipazione durante la serata inaugurale della Festa della Civiltà Contadina e della Trebbiatura, evento ormai consolidato e tra i più attesi dell’estate cilentana. La manifestazione attira centinaia di visitatori desiderosi di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: boom - carretiello - serata - inaugurale

Boom di presenze a Carretiello alla serata inaugurale della Festa della Civiltà Contadina; Oltre 1500 commercialisti partenopei al Summer Party 2025 - - Quotidiano di Informazioni Online; U.S. Avellino: trentotto tappe per tornare grandi; il cammino dei Lupi in Serie B.

Boom di presenze a Carretiello alla serata inaugurale della Festa della Civiltà Contadina - Carretiello, contrada di Roccadaspide, registra un vero boom di partecipazione durante la serata inaugurale della Festa della Civiltà Contadina e della ... Segnala napolivillage.com