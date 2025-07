Bookingcom sciopero il 4 agosto contro i licenziamenti in Italia

Una “strategia di tagli”, nascosta sotto termini come “ottimizzazione” e “innovazione”, che “colpisce direttamente le persone, molte delle quali con oltre dieci anni di servizio”. Così, di fronte alla volontĂ di licenziare 9 dipendenti della sede italiana su 150 assunti, i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno annunciato uno sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori di Booking.com il prossimo 4 agosto. Il piano di licenziamenti avviato dall’azienda la scorsa settimana prevede fino a 1.000 esuberi in tutto il mondo e colpisce anche l’Italia. “L’azienda ha rifiutato ogni proposta alternativa avanzata dalle organizzazioni sindacali limitandosi a un’offerta economica insufficiente e pretendendo persino di scegliere chi licenziare”, denunciano i sindacati definendo la posizione del portale leader nel mondo per le prenotazioni come “rigida e inaccettabile”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Booking.com, sciopero il 4 agosto contro i licenziamenti in Italia

