Bonus affitto giovani 2025 | le agevolazioni disponibili

Nel 2025 sono attivi diversi bonus affitto dedicati ai giovani, pensati per sostenere studenti, lavoratori fuori sede e under 31 con reddito basso. Le agevolazioni prevedono detrazioni fiscali o contributi diretti, con modalità di accesso diverse a seconda della categoria di riferimento. Di seguito una panoramica aggiornata dei principali strumenti disponibili. Bonus affitto giovani under 31. Un meeting di lavoro (Imagoeconomica). Il bonus Irpef per i giovani tra i 20 e i 31 anni non ancora compiuti al momento della stipula del contratto prevede una detrazione pari al 20 per cento del canone annuo, con un minimo garantito di 991,60 euro e un massimo di 2.

