Bonicelli dopo caduta dagli anelli c’è danno neurologico | Entità da valutare è vigile

Ora solo il tempo potrĂ chiarire le prospettive di vita dell'atleta. Il 23enne non si trova piĂą in coma ed è in buone condizioni generale. Per garantire una respirazione facilitata, però, è stato deciso di praticargli una tracheotomia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bonicelli, dopo caduta dagli anelli c’è danno neurologico: “EntitĂ da valutare, è vigile”

