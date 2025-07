Bologna | Sit- in extintion rebellion e Ultima Generazione in Piazza Maggiore

I corpi in protesta contro le false soluzioni del Comune alla crisi climatica. Bologna, 30 luglio 2025. Oggi alle ore 19.10 in Piazza Maggiore, 7 attivisti di Extinction Rebellion (XR)  e di Ultima Generazione  si sono seduti in silenzio in Piazza del Nettuno  vicino gli alberi posti dal Comune di Bologna, reggendo dei cartelli e dimostrando come, dopo la prima azione di XR  di due settimane fa, non ci sia stata alcuna risposta concreta da parte degli amministratori di questa città alle domande degli attivisti sulla gestione del verde urbano. Gli attivisti hanno ricordato che i cartelli e le poesie posizionati il 17 luglio sono stati immediatamente rimossi: per questo oggi hanno deciso di mettere a disposizione i loro corpi in denuncia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it