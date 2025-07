Bologna obiettivo rinnovo Lucumì

Il Bologna vuole blindare Jhon Lucumí. La dirigenza, guidata da Claudio Fenucci, Giovanni Sartori e Marco Di Vaio, è pronta a fare un nuovo tentativo per prolungare il contratto del centrale colombiano fino al 2029. Bisogna quindi ritoccare l'ingaggio del calciatore oggi inferiore al milione di euro. Nonostante la clausola rescissoria sia ormai decaduta e nessun club l'abbia attivata, l'entourage del giocatore non ha ancora dato segnali di apertura. Dietro tale atteggiamento ci sarebbe l'interesse concreto del Sunderland. Tuttavia il Bologna non vuole assolutamente perdere il colombiano. Soprattutto dopo le recenti importanti uscite.

Milan Bologna 0-1, è festa rossoblù! I felsinei sovvertono ogni pronostico e vincono la Coppa Italia! Decisivo un gol dell’obiettivo bianconero Ndoye - di Redazione JuventusNews24 Milan Bologna, i rossoblù sovvertono ogni pronostico e sollevano la Coppa Italia! Decisivo un goal dell’obiettivo bianconero Ndoye.

Calciomercato Bologna, scelti quattro intoccabili: non si muoveranno, obiettivo chiaro - Le ultime sulle possibili mosse di calciomercato del Bologna per la sessione estiva, con la scelta su alcune cessioni.

Fortitudo Bologna sfida Cantù: obiettivo riscatto nei playoff A2 - "Di doman non v’è certezza", diceva il Magnifico. O per meglio dire l’unica evidenza è che stasera alle 20,30 la Fortitudo di coach Attilio Caja tornerà sulle doghe del PalaDesio per il secondo atto in trasferta dei quarti di finale di A2 e dopo il ko che sabato sera ha visto Cantù imporsi 72-64.

Non solo Immobile, il Bologna si prepara a riportare in Serie A anche Bernardeschi! Nelle scorse ore a Toronto hanno ufficializzato la risoluzione di contratto con il centrocampista offensivo classe '94, da alcuni subito accostato a un possibile ritorno in Italia.