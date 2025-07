Bologna Bernardeschi | Ora sono in un grande gruppo voglio il Mondiale

Bologna, 31 luglio 2025 – “ BernarDay” a Casteldebole. Si è presentato ufficialmente oggi a Bologna Federico Bernardeschi, tornato in Italia dopo tre anni in MLS per vestire la maglia rossoblù e giocarsi al meglio le sue carte per tornare a vestire anche quella azzurra, nell’ anno del Mondiale. Nel frattempo Dan Ndoye è ufficialmente del Nottingham Forrest che lo ha annunciato: “Sono davvero felice di avere firmato per il Nottingham - le parole dell'ex rossoblù -. È un periodo davvero emozionante al Forrest e ho capito subito di voler fare parte del progetto. È una squadra davvero ambiziosa con una storia fantastica e non vedo l'ora di iniziare”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bologna, Bernardeschi: “Ora sono in un grande gruppo, voglio il Mondiale”

