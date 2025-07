Bob e skeleton accorciano la Coppa del Mondo 2025-26 Lo slittino invece recupera Königsee

La FIL (Federazione Internazionale dello Slittino) e la IBSF (Federazione internazionale di Bob e Skeleton) hanno annunciato le proprie decisioni ufficiali in merito alle modifiche del calendario di Coppa del Mondo 2025-2026, resesi necessarie dopo che l’impianto di Königsee ha rinunciato a organizzare le tappe previste per il 22-24 gennaio (slittino) e per il 2-8 marzo (bob e skeleton). Il budello bavarese è stato gravemente danneggiato dalle alluvioni occorse nel luglio 2021 e ha necessitato di significative riparazioni. Purtroppo, a quattro anni di distanza, esse si stanno rivelando più complesse del previsto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Bob e skeleton accorciano la Coppa del Mondo 2025-26. Lo slittino, invece, recupera Königsee

