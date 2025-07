Boattin può lasciare la Juventus Women Le sirene USA portano a Houston

di Mauro Munno Boattin può lasciare la Juventus Women. Sirene dagli USA per il terzino bianconero, che potrebbe trasferirsi ad Houston. Dopo Cantore anche Lisa Boattin potrebbe lasciare la Juventus Women per gli USA. Non ha rinnovato, il club può lasciarla andare subito. Però monetizzando Lisa Boattin potrebbe lasciare la Juventus Women: l’estate tranquilla che doveva essere, minacciata da un secondo clamoroso colpo di scena paragonabile, almeno per effetto stordimento, alla cessione di Cantore. La corrente porta di nuovo Oltreoceano e sbatte fragorosamente sugli scogli. I tifosi aspettano ancora quella contraria che faccia sbarcare qualche pirata nuovo a Vinovo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

