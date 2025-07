Blu Basket Bergamo la prima in casa contro Pesaro il 21 settembre | si lavora per l’esordio a ChorusLife

La nuova Blu Basket Bergamo targata Stefano Mascio farà la sua prima apparizione nel weekend del 21 settembre contro una realtà storica della pallacanestro italiana come Pesaro, nella prima giornata del campionato di Serie A2 202526. Questa è la certezza, mentre il dubbio, al momento, riguarda la location che ospiterà l’esordio. Nella conferenza stampa di presentazione della società , il direttore generale Gianluca Paparesta aveva affermato di essere al lavoro con ChorusLife per poter disputare la gara nell’Arena, ma al momento mancano ancora alcuni dettagli per quello che sarà l’utilizzo della nuovissima struttura che per gli eventi sportivi mette a disposizione fino a 5mila posti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Blu Basket Bergamo, la prima in casa contro Pesaro il 21 settembre: si lavora per l’esordio a ChorusLife

