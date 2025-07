Bloccate al buio sul Monte Baldo recuperate due escursioniste

Erano circa le ore 22 di mercoledì sera, quando la centrale operativa del 118 ha attivato il Soccorso alpino di Veronal, dopo aver ricevuto la segnalazione dei carabinieri per due donne tedesche in difficoltà , bloccate sul sentiero numero 634 del Monte Baldo, versante lago. Madre e figlia si. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: bloccate - monte - baldo - buio

Monte San Savino, nuovo furto in ditta orafa: strade bloccate di notte con mezzi agricoli e alberi abbattuti - Nuovo colpo in un'azienda orafa nella notte fra il 19 ed il 20 maggio 2025, in provincia di Arezzo. E' accaduto alla ditta Blu Oro di Alberoro nel comune di Monte San Savino L'articolo Monte San Savino, nuovo furto in ditta orafa: strade bloccate di notte con mezzi agricoli e alberi abbattuti proviene da Firenze Post.

Bloccate le casse del Carrefour di corso Monte Cucco: la protesta di Ultima Generazione | Video - Azione di protesta di Ultima Generazione al Carrefour di corso Monte Cucco a Torino. Alcuni attivisti che aderiscono alla campagna ‘Il giusto prezzo’ dopo aver fatto la spesa normalmente hanno bloccato simbolicamente le casse, sventolando bandiere palestinesi, reggendo uno striscione con scritto.

Bloccate al buio sul Monte Baldo, recuperate due escursioniste; E' troppo buio e mamma e figlia rimangono bloccate sul Monte Baldo incapaci di muoversi (e orientarsi); Bloccate a oltre 2500 metri di quota, incombe il buio: 9 persone salvate in montagna.

Monte Baldo, a Novezza 1,3 milioni spesi per l’impianto di risalita ... - La nuova giunta di Ferrara di Monte Baldo, nel giugno 2024, ha chiesto alla Funivia Malcesine Baldo di valutare l’ipotesi di rilevarne la gestione. Scrive corrieredelveneto.corriere.it