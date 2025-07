Bloccata sulla montagna per un infortunio | escursionista recuperata dal Soccorso alpino

Recuperata con il verricello una giovane escursionista romana di 23 anni rimasta bloccata nei pressi del rifugio San Nicola, sopra casale San Nicola (frazione del comune di Isola del Gran Sasso) per un infortunio alla mano. Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 30 luglio, è scattato l’allarme. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: bloccata - infortunio - escursionista - recuperata

