Bloccata la banda dei bancomat | a Moie il covo

Viveva e imperversava in Vallesina la banda dei bancomat, quattro uomini tra i 30 e i 48 anni di Moie e dintorni. Avrebbero messo a segno diversi colpi in provincia e fuori, soprattutto negli ultimi mesi. Ma i carabinieri sono riusciti ad arrestarli e portarli in carcere, dopo il colpo messo a segno a Marotta lunedì notte alle 3. Uno di loro aveva una pistola pronta a sparare. La brillante operazione è del nucleo Investigativo del comando provinciale carabinieri di Ancona e della compagnia di Jesi i quali hanno arrestato in flagranza i quattro uomini già noti alle forze dell’ordine. La banda aveva appena utilizzato un marchingegno esplosivo (tecnica della marmotta) per scardinare lo sportello Atm di piazza dell’Unificazione a Marotta di Mondolfo e asportare oltre 22mila euro poi abbandonati dai malviventi, braccati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bloccata la banda dei bancomat: a Moie il covo

