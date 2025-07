Blitz nelle cantine del palazzo | trovata coca arrestato un 26enne

Il viavai continuo nel condominio, poi l’appostamento dei poliziotti e, infine, il blitz che ha fatto scattare le manette.Un 26enne, cittadino marocchino, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in via Segneri a Milano (zona. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Spacciatore beccato con la cocaina negli slip, arrestato a Lecce dopo un blitz in pieno centro - Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Lecce per spaccio di cocaina. La droga era nascosta negli indumenti intimi.

Maxi blitz a Palermo, furgone pieno di sigarette di contrabbando: arrestato autista, ne aveva 924 kg - Un autista campano è stato arrestato a Palermo per contrabbando di tabacchi. Sequestrati 924 kg di sigarette nascoste in un furgone.

Il blitz della polizia. Abusi sessuali su bimbi e pedopornografia in casa. Arrestato un 37enne - Atti sessuali con minorenni e in casa aveva numeroso materiale pedopornografico che avrebbe scambiato con altre persone attraverso la rete internet.

Il video del blitz antidroga in una cantina di Milano, scattano le manette per un 26enne - Durante un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di droga a Milano, gli agenti della Squadra investigativa del commissariato Lorenteggio hanno individuato uno stabile in via Segneri come possib ... Si legge su virgilio.it