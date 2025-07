Blitz della GdF al porto turistico di Manfredonia | scoperte imbarcazioni senza pareri doganali

Nell’ambito dei normali servizi di istituto di controllo demandati alla Guardia di Finanza, i militari della Sezione Operativa Navale di Manfredonia hanno eseguito una complessa attività di controllo economico del territorio, finalizzato alla verifica del corretto utilizzo delle aree dei porti di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Blitz nelle attività commerciali di Manfredonia: sequestrati oltre 170 kg di pesce - I militari della Capitaneria di porto di Manfredonia unitamente ad una pattuglia del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Bari e della Polizia Locale di Foggia, U.

Blitz al porto di Manfredonia, rifiuti pericolosi non tracciati e canoni per smaltirli mai versati: sanzioni per 2 milioni - La sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Manfredonia, sotto il coordinamento operativo del reparto operativo aeronavale di Bari, ha eseguito una complessa attività di controllo del territorio per monitorare la tracciabilità e lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi prodotti.

