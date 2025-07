L'operazione "San Sabino", condotta dai carabinieri alla vigilia della festa patronale di Canosa di Puglia, ha portato all’arresto di undici persone. Gli indagati, appartenenti a due gruppi rivali, sono accusati di vari reati tra cui tentato omicidio, traffico di droga e possesso di armi. Sette sono in carcere, quattro ai domiciliari. L’inchiesta ha svelato una violenta lotta per il controllo dello spaccio in città. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Blitz carabinieri tra Canosa di Puglia e Bari, 11 arresti