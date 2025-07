Blade e Deadpool 4 | Nuovi aggiornamenti dai due film Marvel

L'universo cinematografico Marvel è in continua evoluzione, ed è per questo che ci si chiede se progetti a lungo richiesti, come Blade e Deadpool 4, troveranno presto spazio nella programmazione del celebre studio. All'interno di un recente articolo di Variety, a tal proposito, sono state riportate alla luce alcune voci che, se confermate, potrebbero non rendere felici i tanti fan desiderosi di vedere questi due a lungo attesi progetti arrivare al cinema. In particolare, sembra che i Marvel Studios non abbiano fretta di portare al cinema l'anti-eroe Blade. La lunga gestazione del progetto ha causato, nel tempo, l'abbandono di diversi registi (Bassam Tariq e Yann Demange) e di alcuni interpreti (Aaron Pierre e Delroy Lindo), stanchi dei continui ritardi nella produzione.

Blade e Deadpool 4 cancellati? Dopo i tagli al budget non sembrano più essere una priorità per Marvel - Nuove indiscrezioni sostengono che ai vertici dei Marvel Studios si stiano compiendo delle scelte specifiche per limitare le spese a causa degli incassi non elevati.

