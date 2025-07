Bitetti in viaggio per Roma per partecipare al vertice sull' ex Ilva

Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, va verso la revoca delle dimissioni e oggi pomeriggio alle 16 sarà al Mimit per partecipare all?incontro convocato dal ministro Adolfo Urso.

IL COMMENTO DEI VERDI ALLE DIMISSIONI DI BITETTI: VICINI AL SINDACO, VICINI ALLA CITTÀ Riceviamo e pubblichiamo una nota di Europa Verde Taranto in merito alle dimissioni del sindaco Piero Bitetti. "In queste ore complesse e cariche di tensione,

