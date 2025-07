Bissouma Juve | il mediano del Tottenham rimane una valida alternativa a questo acquisto costoso Il nome non esce dai radar della dirigenza

Bissouma Juve: il centrocampista del Tottenham rimane nella lista della dirigenza bianconera come valida alternativa a questo giocatore. Il calciomercato Juve a centrocampo continua a esplorare piste alternative al costoso sogno Morten Hjulmand. E mentre la dirigenza lavora alla cessione di Douglas Luiz, secondo La Gazzetta dello Sport, uno dei nomi piĂą concreti sul taccuino è quello di Yves Bissouma, dinamico mediano del Tottenham, un profilo che porterebbe a Torino i “muscoli” richiesti da Igor Tudor. L’identikit: un motorino dalla Premier League. Yves Bissouma, centrocampista maliano classe 1996, è un giocatore che si è consacrato in Premier League, prima con il Brighton e poi con il Tottenham. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bissouma Juve: il mediano del Tottenham rimane una valida alternativa a questo acquisto costoso. Il nome non esce dai radar della dirigenza

