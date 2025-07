Bimbo autistico senza centro estivo | Mail ricevuta solo pochi giorni fa

All’indomani della pubblicazione sul Carlino dell’articolo che raccoglie la protesta di Sara Ballotta, mamma di un bambino autistico che denuncia la mancanza di aiuti adeguati da parte delle istituzioni di Bibbiano, arriva la risposta amareggiata di sindaco Stefano Marazzi e della sua giunta. "Abbiamo letto con grande stupore e sofferenza l’articolo riguardante la complessa situazione di questa famiglia, con riferimento alla gestione del figlio con diagnosi di autismo – scrive l’amministrazione –. Ribadiamo quanto il tema sia a noi caro, insieme con la consapevolezza di quanto queste situazioni pesino sulle famiglie costrette quotidianamente a farsene carico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bimbo autistico senza centro estivo: "Mail ricevuta solo pochi giorni fa"

In questa notizia si parla di: autistico - bimbo - centro - estivo

Una recita di fine anno si trasforma in un momento di tensione: protesta per i commenti su un bimbo autistico - I disturbi dello spettro autistico rappresentano un limite e una condizione difficile per chi ne è portatore, ma spesso a risentire degli sguardi delle altre persone e dei commenti in merito, non sempre gradevoli, sono anche e soprattutto i familiari che li accompagnano nelle sfide della vita.

Arrestato finto medico: 30.000 euro al mese per false cure a bimbo autistico - Il 63enne si fingeva un dottore luminare nei disturbi neurologici. Nel curriculum dichiarava di essere stato il medico anche di Papa Giovanni Paolo II.

Cure negate a bimbo autistico, il padre vince battaglia giudiziaria - Tempo di lettura: 2 minuti Ha vinto la sua battaglia legale la famiglia del bimbo autistico di 9 anni a cui finora erano state negate le cure: con un’ordinanza urgente, lo scorso 3 giugno, il Tribunale di Napoli (Sezione Lavoro, prima Sezione, giudice Simona D’Auria) ha condannato l’Asl Napoli 1 Centro a garantire immediatamente i trattamenti riabilitativi (logopedia e psicomotricità ) prescritti a un minore affetto da disturbo dello spettro autistico di livello 3.

Bimbo autistico senza centro estivo: Mail ricevuta solo pochi giorni fa; La rettrice visita il centro estivo per le bambine e i bambini con disturbo dello spettro autistico; Bimbi e ragazzi disabili esclusi (di fatto) dai centri estivi. La rabbia delle mamme: “I nostri figli sono discriminati: ora basta”.

“Via dal campo estivo perché autistico”. La rabbia dei genitori: “Inaccettabile” - Intanto un’associazione ha contattato il legale rendendosi disponibile ad accogliere il bimbo in fo ... Scrive msn.com

Bambino escluso dal campo solare perché ha un lieve disturbo dello spettro autistico - E di lacrime ne ha versate un bel po' un piccolo aretino, 7 anni, che nei giorni scorsi si è visto costre ... Riporta corrierediarezzo.it