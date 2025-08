Bimba piuma operata al cuore a Milano salvata da San Raffaele-San Donato

Intervento record in sinergia tra i 2 Irccs Gsd su una neonata di 750 grammi Milano, 31 lug. (Adnkronos Salute) - Intervento salvavita su una 'bimba piuma' a Milano. La piccola, 750 grammi, nata prematura alla 24esima settimana di gestazione, il 24 luglio è stata operata al cuore per la chius.

Bimba piuma operata al cuore a Milano, salvata da San Raffaele-San Donato - (Adnkronos) – Intervento salvavita su una ‘bimba piuma’ a Milano. La piccola, 750 grammi, nata prematura alla 24esima settimana di gestazione, il 24 luglio è stata operata al cuore per la chiusura del dotto di Botallo su un lettino termico della Terapia intensiva neonatale dell’Ospedale San Raffaele di Milano, dai cardiochirurgi del Policlinico San Donato.

