Billy Beane mister Moneyball | Oggi non troverei lavoro i miei rivali sarebbero Google Goldman Sachs e JP Morgan

La storia di Moneyball è ormai data per conosciuta. Billy Beane è nella realtĂ quel che Brad Pitt era nel famoso film sulla rivoluzione dei dati nel mercato del baseball ispirato alla sua storia. Un metodo ormai assodato. Il New York Times l’ha intervistato e lui dice che “ora non potrei candidarmi per un lavoro perchĂ© non sono qualificato”. PerchĂ© ormai avrebbe come competitor Google, Goldman Sachs e JP Morgan. Con lui c’è Luke Bornn, consulente scientifico per Teamworks ed ex professore di statistica ad Harvard, che ad un certo punto ha lavorato anche alla Roma. E’ quello che ha “scoperto” Salah. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

