Bilancio 2 milioni per famiglie e opere pubbliche

Oltre due milioni di euro. Ammonta a tanto la variazione di assestamento al bilancio di previsione 2025-2027 del Comune di Sassuolo, approvata martedì sera nel corso dell’ultimo consiglio comunale prima della sospensione estiva dei lavori. Non solo numeri, ha sottolineato il sindaco Matteo Mesini, "ma piuttosto la visione di una città che cresce e investe: nel capitale umano, nella qualità degli spazi pubblici, nell’educazione, nell’inclusione e nella coesione sociale". La variazione, ha aggiunto il primo cittadino, sintetizza quella scelta precisa ("mettere al centro le persone") che era alla basa delle linee del mandato di governo, e traduce in numeri una serie di priorità che la Giunta ha individuato come tali in questo primo anno di governo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bilancio, 2 milioni per famiglie e opere pubbliche

In questa notizia si parla di: bilancio - milioni - famiglie - opere

Bcc Pontassieve, approvato il bilancio. Utile di 6,3 milioni - Pontassieve, 10 maggio 2025 – Progetti, numeri e territorio. La Bcc Pontassieve ha riunito i propri soci ieri sera nell’assemblea annuale per l’approvazione del bilancio e l’illustrazione di quanto fatto nel corso dell’anno a livello di interventi per il territorio.

Emilbanca approva il bilancio consuntivo, nel 2024 utili per 60 milioni - È di oltre 60 milioni di euro l’utile di Emil Banca, la banca di credito cooperativo presente anche a Modena e provincia.

Rina approva bilancio 2024: ricavi a 915 milioni di euro e focus su innovazione - L'assemblea dei soci di Rina, gruppo multinazionale di consulenza ingegneristica, ispezione e certificazione, ha approvato il bilancio 2024 che vede ricavi pari a 915 milioni di euro, in aumento del 15% rispetto al 2023, e un margine operativo lordo (Ebitda) pari a 138 milioni di euro (+22%).

Un aiuto concreto alle famiglie lombarde e un passo avanti per la qualità dell’aria: approvato l’emendamento al bilancio che stanzia 2 milioni di euro aggiuntivi al bando regionale per incentivare la sostituzione delle vecchie caldaie inquinanti con impianti a Vai su Facebook

Bilancio, 2 milioni per famiglie e opere pubbliche; Bilancio in equilibrio, approvata una variazione per oltre 4 milioni di euro; Assestamento di bilancio da 33 milioni: Più risorse per fragili, verde urbano e cultura.

Variazione di bilancio. Opere per due milioni. Non senza polemiche - Secondo il portale tedesco, Soccerdonna, che ha stilato la classifica della 10 calciatrici più pagate della nostra Serie A, Cristiana Girelli è in testa con un ingaggio di 225mila euro all'anno. Riporta msn.com

"Bilancio dimezzato e poche opere pubbliche" - Il Resto del Carlino - Peccato che l’altroieri, in consiglio comunale, è stato approvato il rendiconto del 2024 e vede un bilancio ridotto a 27 milioni, con poco più di un milione di opere pubbliche realizzate". Come scrive ilrestodelcarlino.it