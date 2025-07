Bike lane | il ciclista che si ferma nella piazzola e fa passare la corriera Il video

Un ciclista che pedala all’interno di una bike lane e un autista di una corriera che non ha abbastanza spazio per superarlo. È questo ciò che si vede nel video girato nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 30 luglio, sulla strada tra Capriana e Grauno.Il video, registrato da uno dei passeggeri. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

"Bike lane? Rischiano i ciclisti. E pure i nostri autisti: ecco perché" - “Le bike lane sono pericolose sia per i ciclisti che per gli autisti: i primi non sono davvero al sicuro; i secondi – specialmente chi guida autobus, corriere o camion – rischiano di finire contromano dovendo gestire un mezzo di grandi dimensioni in una carreggiata stretta”.

Bike Lane, dopo Fai anche la Val di Cembra e i ciclisti apprezzano. Il Trentino, assieme all'Alto Adige è la prima realtà in Italia ad adottare un progetto per una rete di corsie di salvaguardia sulle strade Vai su Facebook

