Bertolucci | Forza Berrettini! Ma capisca la natura delle sue difficoltà

L'ex tennista analizza la situazione di Matteo, costretto a rinunciare pure al torneo di Cincinnati e con dubbi sempre più pesanti sul suo futuro: "Lo spettro di dover chiudere anticipatamente la carriera potrebbe anche prendere corpo".

