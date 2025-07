Berrettini sta con ballerina di Amici di appena 22 anni | ora non si nascondono più

Il gossip dell’estate ha un nuovo protagonista: Matteo Berrettini. Il tennista romano, tra i volti più amati dello sport italiano, non si nasconde più e sembra aver trovato l’amore accanto a una giovane ballerina uscita da Amici. Dopo settimane di rumors e foto rubate, la conferma arriva direttamente dalla famiglia di lei: la storia è ufficiale, e pare che i due si frequentino ormai da qualche mese. Berrettini e il suo nuovo amore: ecco chi è la giovane fidanzata. La scintilla tra Berrettini e Vanessa Bellini, ex allieva di Amici 22, sarebbe scattata a metà giugno, durante il concerto di Marracash a Torino. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Berrettini sta con ballerina di Amici di appena 22 anni: ora non si nascondono più

In questa notizia si parla di: berrettini - ballerina - amici - appena

“Con la ballerina di Amici”. Matteo Berrettini, il gossip dell’estate: avvistati a Portofino - Da qualche ora il gossip si è rimesso in moto intorno a Matteo Berrettini, volto di punta del tennis italiano e spesso al centro dell’attenzione non solo per le sue performance sportive, ma anche per la sua vita sentimentale.

Matteo Berrettini ha un nuovo amore? Beccato insieme alla ballerina Vanessa Bellini - Matteo Berrettini avrebbe una nuova compagna? In queste ultime ore la notizia sta rimbalzando sui social.

Matteo Berrettini ha un nuovo amore? Dopo Wimbledon, spunta la ballerina dai capelli rossi - Chi è la misteriosa ragazza fotografata con il tennista a Portofino?. Dopo l’eliminazione al primo turno di Wimbledon 2025, Matteo Berrettini è stato paparazzato a Portofino in atteggiamenti intimi con una ragazza dai capelli rossi: secondo i fan, si tratterebbe di Vanessa Bellini, ex ballerina di Amici e attuale performer nel tour di Marracash.

Matteo Berrettini ha una nuova fidanzata? L'azzurro visto con un'ex ballerina di Amici. Continua invece il momento difficile dal punto di vista agonistico: la decisione su un torneo #berrettini #Amici #tennis Vai su X

Jessica Bellini rivela come è nato l'amore tra il tennista e la ballerina di Amici durante un concerto di Marracash Vai su Facebook

Matteo Berrettini: Chi è Vanessa Bellini? Età , Lavoro, Instagram. Tutto sulla presunta nuova fiamma del tennista; Berrettini, la nuova fiamma è un'ex ballerina di Amici: «La imboccava al ristorante». Chi è Vanessa Bellini; Berrettini, la nuova fiamma è una ballerina di Amici. La imboccava al ristorante.

Berrettini sta con ballerina di Amici di appena 22 anni: ora non si nascondono più - Matteo Berrettini sta vivendo un momento magico accanto alla nuovissima fidanzata, una ballerina di 22 anni che ha fatto Amici. Segnala donnapop.it

Matteo Berrettini e Vanessa Bellini stanno insieme: presentazioni in famiglia fatte, come si sono conosciuti - Matteo Berrettini e Vanessa Bellini stanno ufficialmente insieme: lo conferma la sorella di lei, ballerina ed ex allieva di Amici, in un'intervista ... Si legge su fanpage.it