Berrettini si allena con Sinner sorrisi e speranze per l’Us Open

Matteo Berrettini si allena con Jannik Sinner e fa sorridere i suoi fan che sperano di vederlo in campo all’Us Open, quarto e ultimo torneo stagionale dello Slam al via il 24 agosto. “Step by step with the best”, passo dopo passo con il migliore, scrive Berrettini in un post su Instagram, a corredo di una foto che lo ritrae sorridente durante il suo allenamento a Montecarlo con l’amico Sinner. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Berrettini (@matberrettini) La crisi dopo Wimbledon, i forfait e il gossip. Una foto che trasmette sollievo e ottimismo ai tifosi che l’hanno visto incupito e che l’hanno ascoltato confessare tutti i suoi dubbi dopo la sconfitta a Wimbledon contro il polacco Majchrzak al quinto set. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Berrettini si allena con Sinner, sorrisi e speranze per l’Us Open

In questa notizia si parla di: berrettini - sinner - allena - open

