Roma, 31 luglio 2025 – Non si può dire che le assenze di Jannik Sinner e di Matteo Berrettini non siano state pesanti per il torneo di Toronto. Il masters 1000 canadese, infatti, ha visto diversi forfait eccellenti: non solo i due italiani, ma anche Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Jack Draper. Per questo, i big in gara come Zverev e Fritz devono approfittarne il più possibile per cercare di conquistare dei punti importanti per il ranking. Le ragioni che hanno tenuto lontani Berrettini e Sinner dal torneo canadese, però, sono diverse. L'altoatesino è reduce da un tour de force intensissimo, con due finali consecutive, Roland Garros e Wimbledon, e nell'ultimo torneo è arrivata anche la vittoria contro Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Berrettini e Sinner insieme, la frase sibillina: si avvicina il ritorno in campo?