Bernardeschi sempre riconoscente | Alla Juventus abbiamo raccolto diversi successi Sono diventato l’uomo e il calciatore che sono oggi c’è grande gratitudine

Bernardeschi, nella sua conferenza stampa di presentazione al Bologna, si è espresso così a proposito del suo passato alla Juventus. Durante la sua conferenza stampa di presentazione al Bologna, Federico Bernardeschi ha voluto ricordare con affetto il periodo ricco di successi alla Juventus. Le sue dichiarazioni riprese da TMW. BOLOGNA – « Ringrazio la società, i direttori, i dirigenti ed il mio procuratore che mi hanno dato l'opportunità di riportarmi in Italia in una realtà che sta diventando sempre più importante e che ormai si è affermata. Mi era stato detto che questo era un gruppo molto coeso, ma fino a quando non ci sono entrato dentro potevo basarmi solo sulle voci.

