Federico Bernardeschi, appena rientrato in Italia al Bologna, ha rilasciato quest’oggi alcune dichiarazioni nella conferenza stampa di presentazione col club felsineo. A seguire le sue principali parole. Le parole di Bernardeschi. «Un ringraziamento particolare va alla società e ai dirigenti che mi hanno voluto qui. Una realtà che negli ultimi anni sta diventando sempre più importante. Mi avevano detto che era un gruppo molto bello e coeso, lo sto notando. Un gruppo veramente sano, fatto di persone eccezionali. Di uomini con valori importanti. Voglio ringraziare i ragazzi per come mi hanno accolto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Bernardeschi: «Non capirò mai il Fantacalcio, prendo insulti anche dalla mia famiglia»