Bernard Arnault difende l’intesa sui dazi

Parigi. "Non possiamo permetterci di scontrarci con gli Stati Uniti e avventurarci in una guerra commerciale con il mercato principale delle nostre aziende",  aveva detto giovedì scor.

Loro Piana sotto inchiesta per “sfruttamento del lavoro”: ora è in amministrazione giudiziaria. Il ceo è il figlio di Bernard Arnault - Milano – Trema ancora una volta il mondo del lusso. Il Tribunale di Milano ha disposto un provvedimento di amministrazione giudiziaria per un anno nei confronti di Loro Piana, storico marchio di moda di alta gamma che ha come presidente del consiglio di amministrazione Antoine Arnault, figlio di Bernard, in rappresentanza del colosso LVMH.

L’Europa si muove ma solo per il vino, è Bernard Arnault a guidare la carica - Bruxelles ha cominciato a reagire all’offensiva protezionista di Donald Trump. Ma a far scattare il pressing diplomatico non sono stati i settori industriali strategici, come quello automobilistico o la meccanica […] The post L’Europa si muove ma solo per il vino, è Bernard Arnault a guidare la carica first appeared on il manifesto.

