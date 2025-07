Berlino | Israele isolato serve uno stato palestinese Il negoziato per arrivare al riconoscimento inizi ora

Il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul ha confermato la posizione di Berlino sul riconoscimento dello Stato palestinese, affermato che «per la Germania esso deve avvenire alla fine di un processo. Che deve, però, iniziare ora. La Germania non si tirerĂ indietro di fronte a questo obiettivo. E sarĂ anche costretta a reagire a passi unilaterali ». Per Wadephul, la Germania «sarĂ al. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Berlino: "Israele isolato, serve uno stato palestinese. Il negoziato per arrivare al riconoscimento inizi ora"

In questa notizia si parla di: berlino - stato - palestinese - riconoscimento

Migranti: Berlino, Merz non dichiarerà stato emergenza nazionale - Francoforte (Germania), 8 mag. (LaPresse) – “Il cancelliere non dichiarerà lo stato di emergenza nazionale” in materia di immigrazione.

Gaza, Macron dice “sì” allo Stato della Palestina: Londra e Berlino per ora frenano - La Francia riconoscerà lo Stato della Palestina a settembre, nel corso della prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Il Canada riconoscerà lo Stato palestinese. E anche Berlino avvia il processo. Domani Meloni in Turchia da Erdogan - Per il presidente palestinese Mahmoud Abbas la decisione del Canada è una scelta «storica» e «coraggiosa»

Il ministro degli Esteri tedesco #JohannWadephul ha dichiarato che il riconoscimento di uno Stato palestinese deve iniziare ora. E #Berlino si dice pronta Vai su X

Stato di Palestina: chi lo ha riconosciuto, chi ci sta pensando e perché Dopo gli annunci di Parigi e Londra, altri “big” valutano il riconoscimento all’Assemblea Onu. Eppure sono già 143 su 192 gli Stati che hanno rapporti con l’Anp. Spicca l’assenza di Roma e Vai su Facebook

Berlino ha perso la pazienza con Israele: “Via al processo per riconoscere lo Stato palestinese”; Guerra Israele, Berlino: Negoziato per lo Stato palestinese inizia adesso. LIVE; Pressing di Berlino: 'Il negoziato per lo Stato palestinese comincia ora'.

Berlino ha perso la pazienza con Israele: “Via al processo per riconoscere lo Stato palestinese” - Il ministro degli Esteri Wadephul invoca l’inizio di una svolta: “Ora”. Scrive repubblica.it

Berlino: “Al via il processo per il riconoscimento dello Stato palestinese”, il Canada lo faraà a settembre. E a Gaza si muore ancora - Berlino: "Al via il processo per il riconoscimento dello Stato palestinese", il Canada lo faraà a settembre. Secondo blitzquotidiano.it