Berge Juventus: il centrocampista viene accostato ai bianconeri per questo motivo. Cosa lo spinge verso Torino, ecco la rivelazione. Il calciomercato Juventus a centrocampo entra nel vivo. Con la cessione di Douglas Luiz che si avvicina, la dirigenza bianconera, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sta intensificando il casting per individuare l’erede del brasiliano. E mentre il sogno resta il costoso Morten Hjulmand, la Signora valuta con grande attenzione una serie di alternative di alto livello, e tra queste sta prendendo quota la pista che porta in Premier League, al profilo di Sander Berge. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Berge Juventus: continuano i rumors che accostano il centrocampista ai bianconeri. Rimane nella lista di Comolli per questo motivo