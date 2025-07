Berenbruch | Inter Under-23? Impatto forte ma saremo pronti!

Dal ritiro dell’Inter Under-23, a Riscone di Brunico, arriva la voce di Thomas Berenbruch. Il centrocampista classe 2005, giĂ noto nella Primavera nerazzurra, è pronto per la nuova esperienza alla guida di Stefano Vecchi. RITIRO – Thomas Berenbruch, intervistato da Inter TV, dichiara: « Abbiamo lavorato veramente tanto, anche bene, con tanta voglia di fare. Siamo un gruppo di ragazzi con tanta volontĂ , ci siamo anche divertiti. Ormai si sa che le stagioni durano veramente tanto, a livello fisico la richiesta è veramente alta e quindi abbiamo lavorato anche tanto a secco, abbiamo fatto tante corse, abbiamo faticato ma abbiamo affrontato tutti gli allenamenti bene ». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Berenbruch: «Inter Under-23? Impatto forte ma saremo pronti!»

