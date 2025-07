Bennacer Juve proposto il centrocampista come contropartita per arrivare a Vlahovic | la risposta del club non si è fatta attendere Ultime

Bennacer Juve, proposto il centrocampista come contropartita: gli aggiornamenti sul futuro del calciatore. Il Milan ha mosso il primo passo concreto per provare a strappare Dusan Vlahovic alla Juventus. Secondo quanto riportato da Repubblica, il nuovo corso tecnico rossonero, guidato da Massimiliano Allegri in panchina e Igli Tare come direttore sportivo, ha avanzato una proposta strutturata per l’attaccante serbo: sul piatto ci sono Ismael Bennacer più un conguaglio da 10 milioni di euro. Una mossa che testimonia la volontà milanista di puntare su un centravanti di livello, capace di garantire gol ed esperienza in Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bennacer Juve, proposto il centrocampista come contropartita per arrivare a Vlahovic: la risposta del club non si è fatta attendere. Ultime

Nkunku Juve, asse Torino-Londra infuocato! Non solo Renato Veiga, l’attaccante francese proposto dal Chelsea: spunta una rivale agguerrita. Novità - di Redazione JuventusNews24 Nkunku Juve, asse Torino-Londra infuocato: tutti gli aggiornamenti sull’attaccante francese accostato ai bianconeri.

Mercato Juve: si tenta il colpo dal Chelsea! «È stato proposto ai bianconeri». Chi può arrivare a Torino dai Blues, c’è il nome - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juve: è stato proposto questo giocatore del Chelsea, ecco chi può arrivare a Torino dai Blues.

Conte Juve, «si era proposto indirettamente ai bianconeri». Retroscena a sorpresa e cosa cambierà nella scelta dell’allenatore in estate - di Redazione JuventusNews24 Conte Juve, spicca un retroscena che riguarda un arrivo (mai avvenuto) la scorsa estate: le parole di Bargiggia a JuventusNews24.

Dal Belgio, Jashari si impunta col Bruges: “Io qui non gioco più” Dopo che l’ultima offerta del club rossonero (33,5 milioni più bonus) è stata respinta dal Bruges, il centrocampista svizzero ha ribadito la sua preferenza: sbarcare in Serie A, a Milano. Seco Vai su Facebook

Calciomercato Juventus, non solo Vlahovic: proposto scambio Douglas Luiz-Sancho al Manchester United; La Juve spinge per Sancho, offerta una contropartita: la reazione dello United; Thuram, Juve a tutti i costi: l’ultima contropartita proposta al Nizza.

Vlahovic vale un acconto di Kolo Muani: il Milan mette la contropartita sul piatto Juve - Tutti gli scenari possibili della pista che potrebbe portare il serbo alla corte di Allegri, agevolando al contempo la trattativa per il francese ... msn.com scrive

Amrabat Juventus, l’idea può prendere piede in queste settimane: in Turchia potrebbe finire quel bianconero come contropartita! I dettagli - Amrabat Juventus, l’idea può prendere piede in queste settimane: in Turchia potrebbe finire quel bianconero come contropartita! Come scrive juventusnews24.com