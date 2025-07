Benevento date e orari delle prime sette giornate | esordio nel monday-night per la Strega

Tempo di lettura: < 1 minuto La Lega Pro ha ufficializzato il programma delle prime sette giornate del campionato. Il Benevento farà il suo esordio lunedì 25 agosto allo “Scida” sul campo del Crotone mentre il debutto davanti ai propri tifosi nel derby contro al Casertana è fissato per domenica 31 agosto al “Ciro Vigorito”. Altri due impegni sotto la luce dei riflettori alla terza (trasferta a Casarano, ore 20) e nel turno infrasettimanale di mercoledì 24 settembre (trasferta a Picerno, ore 21). Giallorossi in campo di pomeriggio contro Siracusa (4a giornata, ore 15), Atalanta U23 (5a giornata, ore 17) e Trapani (7a giornata, ore 15). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, date e orari delle prime sette giornate: esordio nel monday-night per la Strega

