Benevento avrà il depuratore Mastella | Le precedenti amministrazioni dormivano o facevano la pipì altrove

Tempo di lettura: < 1 minuto L’inaugurazione della nuova sede della Lidl in viale dell’Università ha rappresentato l’occasione per un annuncio importante da parte del sindaco Mastella. “Dopo 50 anni e più, Benevento avrà il depuratore. Una delle poche città alla quale mancava. Sarà un investimento da 53 milioni di euro. A settembre si partirà con la progettazione per i lavori di realizzazione. Non so le precedenti amministrazioni che hanno fatto, forse dormivano, o forse facevano la pipì altrove”. E anche sull’aspetto sanitario, il primo cittadino ha qualcosa da dire. “ Abbiamo realizzato un sogno con la Facoltà di Medicina che avrà 77 studenti effettivi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

