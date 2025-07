Benemerenza all’ex sindaca Marcella Tili

Rendendosi interprete della volontĂ di buona parte della popolazione erbese, espressa con alcune miglia di firme a sostegno, il sindaco di Erba Mauro Caprani ha conferito la benemerenza civica denominato “Eufemino” alla memoria di Marcella Tili, personaggio pubblico molto noto e apprezzato, morta il 14 aprile scorso. Aveva 77 anni ed era stata sindaco della cittĂ per due mandati, dal 2007 al 2017. Molto conosciuta e stimata per la sua umanitĂ , Marcella Tili era anche apprezzata per la sua attivitĂ professionale: era titolare di una storica farmacia in piazza Vittorio Veneto. Pur non essendo originaria di Erba, aveva sempre dedicato alla “sua Erba” un amore profondo e un costante impegno civico e sociale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

