Beauty routine dopo i 35 anni cosa fare per rallentare la comparsa delle rughe

I 35 anni sono considerati il momento di passaggio dalle nostra pelle che inizia a essere meno tonica ed elastica, rallentando al contempo le sue funzioni più classiche e diminuendo la produzione di collagene. I segni di questo passaggio sono dati dalla comparsa delle prime rughe, piccoli solchi o linee scalfite nella cute e segno inequivocabile del tempo che passa. Per rallentare questo percorso in favore di una pelle piena ed elastica è bene adottare sin da subito una beauty routine quotidiana. Non solo attraverso l'acquisto di prodotti specifici ma abbracciando uno stile di vita più sano, che sia efficace nella lotta contro le rughe così da prevenirle a lungo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Beauty routine dopo i 35 anni, cosa fare per rallentare la comparsa delle rughe

