Per Beatrice Borromeo, incinta di una bambina, sono stati giorni di apprensione. Ma alla fine ne è valsa la pena, perchĂ© il risultato portato a casa è da gioia estrema. Sua marito Pierre Casiraghi ha messo a rischio anche la vita, ma ce l’ha fatta: ha vinto l’Admiral’s Cup, una delle competizioni nautiche piĂą complesse e pericolose. Beatrice Borromeo incinta, la sua reazione alla notizia di Pierre Casiraghi. Beatrice Borromeo è in dolce attesa del terzo bebè, dopo Stefano e Francesco sta per arrivare una bambina. Ma le ultime settimane le ha trascorse senza suo marito Pierre Casiraghi. Il figlio di Carolina di Monaco era impegnato in una delle regate piĂą prestigiose e ardue al mondo, l’Admiral’s Cup, tanto che era da 20 anni che non si disputava piĂą. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Beatrice Borromeo incinta, gioia incredibile: Pierre Casiraghi vince l’Admiral’s Cup

Beatrice Borromeo incinta alla sfilata Dior a Roma: maschera il pancione con l’abito da dea - Beatrice Borromeo è stata tra gli ospiti speciali della sfilata Cruise 2026 di Dior. Si è parlato molto di lei a causa della presunta gravidanza ma all'evento ha preferito mascherare le forme con un etereo peplo in stile dea.

