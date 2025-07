Bbva chiude il semestre con l' utile netto a 5,45 miliardi

Bbva chiude il semestre con un utile netto di 5,45 miliardi di euro, in crescita del 31% rispetto all'anno precedente, "consolidando la tendenza di crescita degli ultimi anni", spiega la banca. Nel secondo trimestre 2025, l'utile netto si è attestato a 2,75 miliardi di euro, con un aumento del 18% rispetto all'anno precedente. Nel semestre il margine di interesse netto ha raggiunto 12,6 miliardi di euro, in crescita del 10% su base annua, grazie alla significativa attività in Spagna e Messico (+6,3% e +11,7%, rispettivamente). Le commissioni nette sono cresciute del 18% su base annua, raggiungendo i 4 miliardi di euro, trainate principalmente dai pagamenti e dalla gestione patrimoniale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

