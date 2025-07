Il settore dei videogiochi si prepara a una delle uscite più attese dell’anno, con l’annuncio ufficiale della data di lancio di Battlefield 6. Dopo numerose indiscrezioni e leak, la conferma è arrivata attraverso un evento dedicato al gameplay multiplayer. Questo articolo analizza le principali informazioni riguardanti la data di uscita, le fasi di beta testing e le caratteristiche del nuovo titolo. la data di rilascio di battlefield 6 è fissata per il 10 ottobre 2025. una nuova fase per il franchise battlefield. Battlefield 6 sarà disponibile a partire dal 10 ottobre 2025, come annunciato ufficialmente durante il reveal del gameplay multiplayer su YouTube. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Battlefield 6: data di uscita confermata e due periodi di beta aperta