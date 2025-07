Battaglia contro l’evasione Patto tra Comune e Gdf

Accordo per lo scambio di informazioni tra Comune e Guardia di Finanza per contrastare l’evasione fiscale e l’esercizio abusivo di attivitĂ , comprese quelle turistico-ricettive, come gli affitti brevi o transfer in nero. Il protocollo d’intesa è stato siglato da Comune di Cesano Maderno e Comando provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza. L’obiettivo condivisio è quello di contrastare l’abusivismo commerciale, l’esercizio abusivo di attivitĂ turistico-ricettive, ma anche le dichiarazioni Isee irregolari che consentono di assegnare benefici economici non dovuti. Nell’ambito del protocollo, il Comune trasferisce alla Guardia di Finanza informazioni e notizie ritenute rilevanti per la repressione di irregolaritĂ di natura economico-finanziaria o condotte fraudolente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

