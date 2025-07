Era l’obiettivo principale degli azzurri: l’ufficialitĂ , ha spezzato le gambe al club partenopeo che, ora, è costretto a cercare altrove. Il Napoli, tornato ieri ad allenarsi, prosegue con la seconda parte del ritiro estivo a Castel di Sangro. La societĂ , nel frattempo, continua a portare avanti diverse trattative per chiudere definitivamente la rosa di mister Conte. L’anno prossimo, i campioni d’Italia, saranno protagonisti in ben quattro competizioni. Proprio per questo, la dirigenza vuole aggregare il maggior numero di giocatori possibile, per essere competitivi in Italia ed Europa. Ma si sa, non è mai facile chiudere un affare senza che qualcosa vada storto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Batosta Napoli, ora è UFFICIALE: il comunicato conferma tutto