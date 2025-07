Bassetti critico sulla West Nile | La prevenzione deve partire da marzo non a emergenza in corso

Con nove vittime accertate in Italia a causa del virus West Nile – cinque in Campania, tre nel Lazio e una in Piemonte – l'infettivologo Matteo Bassetti interviene pubblicamente per commentare la situazione attuale, evidenziando gravi lacune nella strategia preventiva nazionale. "Le zanzare non sono solo un fastidio: sono killer". In un video diffuso sui social, Bassetti sottolinea con fermezza la necessità di rivalutare il ruolo delle zanzare nel contesto sanitario: "Dobbiamo smettere di vederle come un semplice disturbo estivo e iniziare a trattarle come vere e proprie minacce per la salute pubblica", afferma.

West Nile Virus, allerta a Latina e nel Lazio. Bassetti: «Zanzare, l’unica prevenzione è non farsi pungere» - Si alza il livello di allerta in provincia di Latina dopo la morte di Filomena Di Giovangiulio, 82 anni, avvenuta nei giorni scorsi all’ospedale di Fondi, dove era stata ricoverata per una febbre improvvisa poi ricondotta al virus West Nile.

West Nile, Matteo Bassetti: “Nessuna cura, solo prevenzione. Ed ecco come capire se si è malati, tutti i sintomi” - Intervista al Direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova e Professore ordinario di Malattie Infettive all’Università di Genova

Bassetti duro sulla West Nile: "La prevenzione si fa da marzo, non si può arrivare a luglio in emergenza" - In Italia sulla prevenzione "mancano linee guida: chi deve farlo, in quali momenti, Comuni, Regioni? Come scrive today.it

West Nile, Bassetti polemico: “Troppo allarmismo”, poi svela il motivo - Bassetti interviene sul caso West Nile e denuncia un allarmismo ingiustificato, sottolineando la carenza di prevenzione sanitaria in Italia. Riporta newsmondo.it