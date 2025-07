Basket Serie C | la Gaw Assi Brindisi ingaggia il colosso Ouattara

BRINDISI - Nato nel 2004, alto 206 centimetri, l'atleta arriva nell'ambito di un rapporto di collaborazione con la Valtur Brindisi, che lo aggregherà nel gruppo della prima squadraLa Gaw Assi Basket Brindisi piazza un altro grande colpo di mercato in vista del prossimo campionato di Serie C. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Basket, Serie C: Gaw Assi Brindisi scatenata, arriva anche Nicolas Maffei - Dopo l’ufficializzazione di Brunetti e Datuowei, la Gaw Assi Brindisi mette a segno l’ennesimo colpo di mercato, garantendosi le prestazioni del forte e talentuoso cestista argentino Nicolas Maffei.

Basket, Rivierabanca sconfitta nel finale al cardiopalma: a Brindisi la serie si allunga a gara4 - Non si chiude la serie tra la Rivierabanca Rimini e la Valtur Brindisi: i pugliesi rimontano nel secondo tempo grazie ad una difesa quasi impenetrabile e allungano a Gara 4, in programma sempre al PalaPentassuglia domenica alle 18.

Rinascita Basket Rimini: corsa ai biglietti per la decisiva gara5 contro Brindisi - È una vera e propria chiamata a raccolta, quella che fa Rinascita Basket Rimini in occasione di gara5 di domani sera.

Basket, Serie C: Gaw Assi Brindisi scatenata, arriva anche Nicolas Maffei - Il talentuoso argentino, nato nel 1995, è un giocatore di grande esperienza e affidabilità che vanta numerose presenze nei massimi campionati in argentina e non solo ... Si legge su brindisireport.it

Basket, Serie C: preso Luigi Brunetti, colpo da categoria superiore per la Gaw Assi Brindisi - SI tratta di un giocatore di grande esperienza e affidabilità che vanta numerose presenze nei vari campionati italiani. Si legge su brindisireport.it