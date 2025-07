Tempo di lettura: 4 minuti Come già anticipato ieri dalla Lega Nazionale Pallacanestro, comincerà in trasferta il campionato di serie B nazionale della Paperdi Juvecaserta 2021. Ed inizierà con un derby domenica 21 settembre al PalaCoscioni di Nocera Inferiore, nuova sede dell’ex Power Salerno. Il debutto sul campo amico è previsto per domenica 28 settembre quando a Caserta arriverà la General Contractor Jesi. Il mese di ottobre sarà occupato da cinque confronti di cui due infrasettimanali: si comincia il 5 al PalaPiccolo con l’Orasì Ravenna, trasferta a Ferrara il 12 prima di due confronti interni consecutivi: il 15 (mercoledì) con la Virtus Imola ed il 19 con la Umana Chiusi; quindi, turno di riposo e ritorno in campo, sempre a Caserta, mercoledì 29 con la Luiss Roma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Basket, Paperdi Juvecaserta: calendario, avvio in trasferta per la squadra di coach Lino