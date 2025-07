Basket l’Italia U18 fa sognare! Demolita la Serbia e pass per la semifinale

Vola in semifinale agli Europei Under 18 che si stanno svolgendo a Belgrado l’Italbasket, che nei quarti di finale ha la meglio proprio dei padroni di casa per 95-66. Un match in grande equilibrio per metà gara, poi nel terzo quarto allunga la squadra azzurra e poi controlla per conquistare un posto tra le top 4 continentali e sfidare la Spagna sabato. Top scorer Diego Garavaglia con 24 punti, ma ci sono anche i 23 punti di Achille Lonati e i 18 di Patrick Hassan. Ottimo avvio della difesa azzurra, che nei primi minuti ruba subito tre palloni e piazza il primo mini-parziale di 7-2. Una stoppata clamorosa di Garavaglia su un contropiede serbo impedisce ai padroni di casa di richiudere il gap e azzurri che allungano ancora sul +8. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, l’Italia U18 fa sognare! Demolita la Serbia e pass per la semifinale

